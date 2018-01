CARPI – Tra sabato e domenica, in via Pezzana, a Carpi, una ragazza di 26 anni, ubriaca, ha ingoiato lo scontrino rilasciato dalla macchinetta dell’alcoltest, è uscita dalla macchina ed è fuggita scalza per alcuni metri.

La ragazza, infatti, era stata sottoposta all’etilotest, da cui era risultato un tasso di alcool nel sangue pari a 1,77

La ragazza è stata fermata dopo pochi metri. Per lei è scattata una pesante multa, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e l’immediato ritiro della patente di guida.