CARRARA (MASSA CARRARA) – Incidente mortale nella notte tra venerdì e sabato 21 aprile a Carrara, in provincia di Massa Carrara. Quattro giovani sono morti ed un quinto è rimasto gravemente ferito, anche se non risulta in pericolo di vita, mentre viaggiavano a bordo di un’auto finita contro una cancellata.

I cinque tornavano a casa dopo una serata passata in un locale della zona insieme ad alcuni amici quando l’auto ha iniziato a sbandare, finendo la sua corsa contro una cancellata.

Scrive il quotidiano toscano Il Tirreno:

Erano circa le 3,25 quando per cause in corso di accertamento un’auto che percorreva il lungomare di levante a Marina di Carrara, viale Da Verrazzano, ha iniziato a sbandare e si è capotttata nei pressi dell’incrocio con viale Zaccagna, finendo la corsa contro una cancellata. L’impatto è stato devastante. I cinque a bordo dell’auto sono stati sbalzati fuori, per quattro di essi il decesso è stato quasi immediato.

Secondo quanto riferisce il quotidiano due delle vittime sono straniere e due sono donne. Sul luogo dell’incidente sono arrivate ambulanze, polizia stradale, carabinieri, guardia di finanza e vigili del fuoco. Il ferito, sotto choc, è stato portato al pronto soccorso.