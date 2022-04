Carro funebre cade in un dirupo a pochi passi dal cimitero. Accade a Montepetra di Sogliano, una frazione di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì-Cesena. Succede in una strada in salita. Il carro funebre, come racconta Corriere Romagna, si ferma e poi inizia a muoversi all’indietro. Il parroco, nel tentativo di fermarlo, finisce in una scarpata. Con lui il carro funebre e la bara con il defunto.

Carro funebre e parroco finiscono nella scarpata a pochi metri dal cimitero

La scena che potrebbe assomigliare ad un film comico, è accaduta davvero sotto lo sguardo atterrito e spaventato dei fedeli in corteo funebre . Il parroco don Renato Serra, fortunatamente non ha avuto conseguenze. Ora ringrazia “la Madonna, San Giuseppe e San Vicinio”. Il religioso aveva celebrato nella cattedrale di Sarsina i funerali di un agricoltore di 88 anni vittima, lo scorso 28 marzo, di un incidente sul lavoro con la sua motozappa.

Quando il carro funebre stava approdando in cimitero, si è fermato nel tratto in salita. L’autista delle pompe funebri era sceso per accertarsi e proprio in quel momento il carro aveva cominciato inaspettatamente a muoversi a causa della discesa.

Carro funebre e parroco nella scarpata di un paio di metri

Il parroco, per rallentare la corsa del mezzo, ha sterzato il volante. La corsa del carro funebre è così terminata contro un albero per poi andare “oltre una scarpata di un paio di metri”. Il mezzo con la bara a bordo non si è capottato evitando così guai ben peggiori.

Il parroco ha poi raccontato di aver avuto paura e di aver visto i presenti molto spaventati”. Dopo aver rassicurato tutte sulle sue condizioni ha portato la salma in cimitero per l’ultima benedizione.