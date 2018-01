NOVARA – Due coniugi di 55 e 56 anni sono morti nell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A4, nel territorio del Comune di Romentino, poco dopo le 23 della scorsa notte. I due cinquantenni erano a bordo di un’auto che è stata urtata da un carro funebre nel tratto di autostrada che attraversa il Novarese.

Dai rilievi condotti dagli agenti della polizia stradale di Novara Est è stato accertato che il carro funebre di rientro da Lecce con al volante A.P. di 31 anni, ha tamponato una Fiat 600 che viaggiava in direzione Torino. Sul colpo è morta la passeggera della 600, di 55 anni, residente a Trivero (Biella). Qualche ora dopo in ospedale a Novara è deceduto il marito, 56 anni, originario di Varallo Sesia.

Come riporta La Stampa,

ferite lievi per un cinquantacinquenne residente a Soprana, che pare fosse alla guida dell’utilitaria tamponata. Sul posto per mettere in sicurezza i veicoli, sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Novara e del distaccamento di Magenta. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze dell’Areu, Agenzia della Regione Lombardia di emergenza urgenza.