Carsoli (L’Aquila), donna trovata morta: è omicidio. Arrestato il compagno

L’AQUILA – Una donna rumena di 44 anni è stata trovata morta a Carsoli, uccisa dal compagno: lo confermano le forze dell’ordine.

Il cadavere della donna è stato trovato in via Carlo Scarcella, una piccola traversa del centro storico che affaccia su via Valeria.

Il compagno, anche lui d’origine romena, ha tentato di giustificarsi, ma è stato arrestato: sulla donna sarebbe stati riscontrati evidenti segni di violenze e percosse.

IN AGGIORNAMENTO

