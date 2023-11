Sabato, 18 novembre e domenica a Roma nuovo open day per il rilascio della carta d’identità elettronica. Nel weekend, come spiega il Comune saranno quindi aperti gli sportelli dei Municipi III, VI, XI, XIII, XIV, XV e gli ex Pit ( Punti Informativi Turistici, ndr) di Piazza delle Cinque Lune, Piazza Sonnino, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52 ( aperti domenica 19).

Carta d’identità elettronica, open day nel weekend a Roma: ecco come prenotarsi

Per il rilascio della carta di identità dalle nove di domani, venerdì 17, è obbligatorio prenotare l’appuntamento. Dove si prenota? Sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

Nota bene: prenotato l’appuntamento poi, nel giorno del rilascio, bisognerà presentarsi con ticket di prenotazione, una fototessera, una carta elettronica di pagamento e il precedente documento d’identità.