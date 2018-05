ROMA – Circolano purtroppo in Italia 346.274 carte d’identità elettroniche fallate, cioè con un chip difettoso: un grosso guaio che può diventare un incubo alle frontiera visto che il dispositivo di lettura ai controlli non le riconosce. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo l’allarme lanciato dall’Anci, l’associazione dei sindaci, sono arrivate le scuse del Poligrafico dello Stato, e le contromisure per rimediare al guasto.

Dal Poligrafico arriva l’indicazione scritta per cui, al fine di “evitare rischi di disagi per i cittadini” che si recano all’estero con le carte d’identità elettroniche fallate, ha avviato «con tutte le amministrazioni di riferimento le procedure previste a livello nazionale e internazionale per la corretta gestione di questi documenti in caso di attraversamento delle frontiere con la compilazione di una white list delle Cie, che potranno quindi essere utilizzate”, nonostante i dati non corretti contenuti nel chip.