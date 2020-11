Le elezioni Usa e i tre colori delle Regioni in Italia. Due cartine che girano nelle chat, che vengono commentate sui social e che saranno nel nostro futuro.

Una rossa e blu, l’altra rossa, arancione e gialla: sono le due cartine del nostro futuro. Quella delle Regioni colorate è un futuro prossimo, da domani fino al 5 dicembre. Quella delle elezioni Usa un futuro più a lungo termine, i 4 anni della durata del mandato del presidente americano.

Cartine che girano nelle chat e sui social, ma anche nelle trasmissioni televisive, nei telegiornali e sui siti di informazione. E c’è chi le guarda, le studia e le commenta. Un Risiko di Stati e Regioni tra carri armati rossi, blu, arancioni e gialli.

Ci si diverte, o meglio ci si è divertiti, a “colorare” gli Stati americani di rosso e di blu per indicare le vittorie di Trump e di Biden. Anche non sapendo bene come funzionano le elezioni negli Usa, la cartina ha aiutato a capire chi vince e chi perde.

Poco importa se non si sa cosa siano i “grandi elettori”. Vedere i colori è meglio che leggere, è più intuitivo e rimane più impresso. Per questo motivo la cartina degli Stati Uniti bicolore farà parte del nostro futuro, ce la ricorderemo.

La cartina delle Regioni italiane

Causa coronavirus e conseguente divisione dell’Italia in tre colori, per un mese avremo impressa anche la cartina delle Regioni colorate. Questa più facile da ricordare nonostante ci sia un colore in più… Anche qui se ne parla della cartina colorata.

Basta guardarla per trarre conclusioni. Come chi sui social già ci scherza. Pensate per esempio se la Campania fosse stata fatta arancione o rossa. Cosa avrebbero fatto i poveri abitanti della Basilicata, che sono gialli? Accerchiati dall’arancione della Puglia e dal Rosso della Calabria non avrebbero potuto spostarsi dalla proprio regione, anche se legittimati a farlo…

Oppure si prova per ridere a mescolarle tra loro le due cartine. Rosse Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria: vanno a Trump… Basta pensarci anche senza guardare la cartina, perché tanto ormai ce l’abbiamo tutti in testa e così sarà per un po’.