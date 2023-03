I cartoni per la pizza sono pericolosi per la salute? Ecco come riconoscere i contenitori a norma

Ogni giorno in Italia si usano ben 1,5 milioni di cartoni d’asporto per pizza. Ma vi siete mai chiesti se le scatole alimentari di cartone che le contengono sono sicure dal punto di vista sanitario?

Cartoni per pizza sono pericolosi per la salute?

Le associazioni dei consumatori hanno sporto varie denunce in questi anni, per il fatto che nei cartoni sono state rintracciate sostanze tossiche e nocive, quali gli ftalati, elementi pericolosi perché capaci di interferire con l’apparato endocrino. Queste sostanze sono utilizzate per rimuovere l’inchiostro dalla cellulosa riciclata.

Già diversi anni fa, tra l’altro, l’allarme era stato lanciato dal laboratorio di ricerche analitiche alimenti e ambiente dell’Università di Milano. In metà dei contenitori analizzati, sottoposti ad una temperatura di 60° – che è quella raggiunta dalle scatole al momento in cui vi viene introdotta la pizza appena sfornata – erano state riscontrate notevoli quantità di di-isobutilftalato (Dipb) e di naftaleni, tutte sostanze particolarmente tossiche.

Alcune buone pratiche

In primis, evitate di rimettere la pizza in forno quando siete a casa, e non consumate il vostro pasto direttamente dal contenitore. Altro accorgimento pratico: cercate di controllare sulla scatola le diciture riguardanti il nome dell’azienda produttrice e la composizione della carta.

