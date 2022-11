Casa Surace, è morta Nonna Rosetta. Aveva 89 anni. Il ricordo: “Per tutti noi sei stata veramente una nonna”

E’ morta Nonna Rosetta di Casa Surace. Nonna Rosetta, 89 anni, era la vera nonna di Beppe Polito, uno dei membri del gruppo.

“Una volta – raccontò tempo fa – serviva al cast una donna anziana che interpretasse il ruolo della nonna del gruppo e mio nipote fece il mio nome. Dovevo girare solo un video, invece sono diventata la loro nonna ufficiale”.

“Ora quando vado al supermercato mi fermano tutti per un selfie, non posso camminare: è una cosa pazzesca, anche se a me fa piacere. Sono sempre circondate dai giovani e questo mi fa stare bene”.

I video di Nonna Rosetta sono stati tradotti anche in cinese e portoghese e ha raggiunto milioni e milioni di visualizzazioni in tutto il mondo.

Il post pubblicato sulla pagina Facebook di Casa Surace

Addio nonna.

Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica.

E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”.

Ci stiamo accorti, tranquilla

Ciao, nonna Rosetta