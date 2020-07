Casal Boccone (Roma), scontro tra auto e scooter: morto 56enne

ROMA – Un 56enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di mercoledì 1 luglio in via di Casal Boccone, a Roma.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10,30 a Casal Boccone, all’altezza di via Rossellini, a Parco Talenti.

Le notizie sono ancora frammentarie.

Il 56enne, per cause ancora da chiarire, si è schiantato col suo motorino contro una macchina. Si parla anche di altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Ma la dinamica, al momento, non è ancora chiara.

Immediato l’intervento dei soccorsi ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Racconta Roma Today:

“Secondo i primi accertamenti nell’incidente sarebbero rimasti coinvolti lo scooter Honda Sh con a bordo il 56enne e due auto con i tre mezzi venuti a contatto per cause ancora al vaglio della polizia locale.

Da accertare, come detto, la dinamica”.

Sul posto, intanto, sono al lavoro le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e per ripristinare il traffico sulla strada.

“Sul posto – racconta ancora Roma Today – per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Diverse le pattuglie intervenute in ausilio per la viabilità e messa in sicurezza dell’area in modo da consentire gli accertamenti del caso”. (Fonte: Roma Today).