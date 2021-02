Casal Velino, incidente mortale. Un bambino di 4 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel piccolo centro del Salernitano.

Il piccolo si trovava a bordo di un’automobile insieme con alcuni familiari quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada.

I soccorsi dei sanitari del 118 sono risultati vani per il bimbo mentre la madre è ricoverata in gravi condizioni.

Casal Velino: incidente su strada, muore bambino di 4 anni

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania.

Intorno alle 13 e 30, presumibilmente tornando da scuola, insieme alla mamma e alla sorellina il piccolo viaggiava a bordo di una Kia. In località Verduzio l’auto sarebbe sbandata fino a sbattere su una cunetta adiacente la carreggiata prima di finire la corsa nel canale.

La madre, S.B., originaria di Stella Cilento, è in gravi condizioni. Il bambino sarebbe balzato fuori dall’abitacolo. Per lui non c’è stato nulla da fare se non costatarne il decesso. Da stabilire se i dispositivi di protezione (seggiolino e cinture) fossero a norma.