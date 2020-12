Casalbordino (Chieti): forte esplosione in fabbrica che smaltisce polvere da sparo, 3 morti. Ferrovia Adriatica (foto Ansa)

Un’esplosione si è verificata in una fabbrica che recupera armi ed esplosivi in provincia di Chieti.

I Vigili del Fuoco si trovano sul posto: secondo quanto da loro dichiarato, ci sono tre vittime.

Esplosione fabbrica a Casalbordino (Chieti): bloccata la ferrovia adriatica

L’esplosione si è verificata alla Esplodenti Sabino di Contrada Termini, fabbrica che smaltisce e recupera polvere da sparo da bonifiche. La fabbrica si trova a Casalbordino in provincia di Chieti ed ha la sede operativa a Lanciano.

La notizia è stata confermata anche dal sindaco Filippo Marinucci che è sul posto. La ferrovia adriatica è ferma tra Fossacesia il porto di Vasto.

In un tweet, il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia ha ringraziato il lavoro che stanno svolgendo, in queste ore, i pompieri:

“Dai Vigili del Fuoco mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime”.

Sul posto stanno operando anche gli artificieri.

Esplosione fabbrica, riunione urgente per coordinare i soccorsi

Il Prefetto di Chieti Armando Forgione ha convocato una video riunione urgente del centro di Coordinamento dei Soccorsi per affrontare l’emergenza della tragedia.

Alla riunione sono stati convocati la Regione Abruzzo, provincia di Chieti, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, Asl di Chieti, Arta, Ferrovie, il concessionario della A14 e l’Anas.

Chiusa la statale e sospeso il traffico ferroviario, dalle ore 15.30, sulla linea Pescara – Foggia, tra Fossacesia e Porto di Vasto (fonte: Ansa).