ROMA – Un bambino di 5 anni ha rischiato di annegare in una piscina di un residence di Casalborsetti, nella provincia di Ravenna. Il piccolo è stato prontamente soccorso dal bagnino e dai sanitari del 118, ma le sue condizioni sono gravi ed è stato posto in come farmacologico all’ospedale Bufalini di Cesena.

L’incidente in piscina è avvenuto la sera di domenica 14 luglio, quando il bimbo di nazionalità romena si trovava coi genitori nel residence in vacanza. Proprio loro, secondo la ricostruzione dell’ANSA, l’hanno visto annaspare in acqua e hanno dato l’allarme.

Subito è intervenuto il bagnino che ha portato il bimbo fuori dall’acqua e arrivati sul posto i sanitari del 118 l’hanno rianimato e poi portato d’urgenza all’ospedale Bufalini, dove è stato ricoverato in codice rosso. Non è escluso che il bimbo possa aver avuto un malore in acqua. Intanto i sanitari hanno fatto sapere che le sue condizioni sono gravi e il piccolo si trova in coma farmacologico. (Fonte AGI e ANSA)