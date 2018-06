BOLOGNA – Incidente sul raccordo di Casalecchio di Reno (Bologna): chiuso il tratto tra l’uscita di Bologna Casalecchio ed il bivio con la autostrada A14 in direzione di Ancona. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Nell’incidente, informa Autostrade per l’Italia, sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti, tra cui una cisterna, per fortuna vuota.

Nello scontro i veicoli sono finiti ad occupare l’intera carreggiata e hanno urtato lo spartitraffico con la tangenziale di Bologna.

A seguito dell’incidente due persone sono rimaste ferite e una è morta. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi sanitari e meccanici oltre al personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna.

Per gli utenti che dall’A1 sono diretti sulla A14 si consiglia di uscire a Bologna Casalecchio per poi prendere la Tangenziale di Bologna, e rientrare in A14 a Bologna Arcoveggio.