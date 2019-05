BOLOGNA – E’ finita con l’auto in mezzo alla rotonda, schiantandosi poi contro un arbusto. E’ morta così Valeria Montalto, mamma di 40 anni, dinanzi agli occhi atterriti del figlioletto di 6 anni. La tragedia si è consumata mercoledì 29 maggio, intorno alle 17, a Casalecchio di Reno (Bologna).

La donna, residente a Zola Predosa, viaggiava con il figlio di sei anni lungo l’asse attrezzato in direzione della Rotonda Biagi, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua auto. Forse colta da un malore la donna non ha seguito la curva della rotatoria ma ha proseguito dritta fin dentro l’aiuola spartitraffico.

Soccorsa sul posto prima da altri automobilisti e poi dai sanitari del 118, la mamma non ce l’ha fatta: nonostante i ripetuti tentativi di rianimarla è morta pochi minuti dopo. Illeso il bambino che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto. Il piccolo è stato comunque portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna per essere visitato.

La Polizia municipale di Casalecchio di Reno si è quindi occupata dei rilievi che serviranno a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto anche il 118 e i vigili del fuoco. Non sono mancati disagi al traffico, molto intenso nell’ora del rientro, in quello che è uno degli snodi più importati per la viabilità locale. (Fonte: Bologna Today)