BOLOGNA – E’ rimasto incastrato con il Tir sotto un cavalcavia dell’autostrada A1. Per liberarlo ci è voluto l’intervento di un’autogru dei Vigili del Fuoco.

L’incidente è avvenuto lunedì 21 gennaio, all’altezza di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Il camion stava percorrendo via Giacomo Puccini, quando è finito incagliato sotto al ponte dell’autostrada: si è piegato su un alto schiacciando un’auto in sosta, a bordo della quale fortunatamente non c’erano passeggeri.

Impossibile ogni tentativo di manovra, per sbloccare la situazione è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con l’aiuto di una gru. I pompieri, intervenuti sul posto, hanno sollevato l’autocarro e quindi spostato l’autovettura e il rimorchio.

Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Autostrade per la verifica statica e di eventuali danni riportati al ponte. La polizia municipale ha dovuto interrompere la viabilità su via Puccini, mentre non ci sono state ripercussioni sul traffico autostradale. Sul posto anche il 118 per medicare l’autista del camion. Le condizioni di sicurezza del tratto autostradale sono state prontamente ripristinate.