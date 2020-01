ROMA – Mario Cattaneo, l’oste 70enne di Casaletto Lodigiano dal cui fucile, il 10 marzo 2017, partì una rosa di pallini che uccise Petre Ungureanu, che con complici si era introdotto nel suo locale per rubare, è stato assolto in primo grado dal tribunale di Lodi dall’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Cattaneo, dopo la pronuncia dell’assoluzione, è rimasto per diversi minuti seduto sulla sua sedia.

Nella requisitoria di stamattina, 24 gennaio, il procuratore della Repubblica di Lodi Domenico Chiaro, e il sostituto Emma Vittorio, avevano chiesto per il 70enne la condanna a tre anni per omicidio colposo per eccesso di legittima difesa. La procura aveva chiesto al giudice anche di valutare eventuali profili penali relativi all’attendibilità delle testimonianze rese dalla moglie e dal figlio del ristoratore.

Con l’assoluzione di Cattaneo “giustizia è fatta” secondo il presidente della Lombardia Attilio Fontana. “Regione Lombardia – ha scritto su Facebook – fin dall’inizio è stata concretamente al fianco di Mario e la presenza del nostro assessore alla Sicurezza, Riccardo De Corato, all’udienza di oggi a Lodi è la testimonianza diretta della nostra vicinanza all’oste di Casaletto. Lo abbiamo convintamente sostenuto, come sancito dalla normativa regionale vigente, con il rimborso delle spese legali previste nei confronti dei soggetti accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa”. “L’assoluzione di oggi – è la sua conclusione – va nella direzione giusta, tutelando un cittadino onesto che si è difeso da un’aggressione avvenuta a casa propria”.

Salvini difende Mario Cattaneo: “Avrei fatto lo stesso”

“Io sto con Mario, al posto suo avrei fatto lo stesso. No a questa pseudogiustizia, non è amministrazione della giustizia”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook, aveva solidarizzato poche ore fa, prima della sentenza, con l’oste. “Di fronte a certe follie uno si ferma: siamo alla follia, come si fa a chiedere tre anni per chi ha difeso i suoi nipotini”. (fonte ANSA)