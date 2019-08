CASALETTO VAPRIO (CREMONA) – Incidente letale domenica sera a Casaletto Vaprio, in provincia di Cremona. Un ragazzo di 17 anni è morto schiantandosi in moto contro un muro. L’incidente è avvenuto poco prima delle 22:30 in via Europa, scrive La Provincia di Cremona.

Non è ancora chiara la dinamica esatta dell’accaduto, che verrà accertata dalla polizia stradale di Cremona, ma secondo le prime ipotesi sembra che il ragazzo abbia perso il controllo della moto da cross andando a sbattere contro una recinzione.

Inutili i soccorsi dei sanitari della Croce Verde di Crema e dell’automedica, chiamati da un altro giovane che ha assistito all‘incidente. Il ragazzo, originario di Trescore Cremasco (Cremona), è morto sul colpo. (Fonti: La Provincia, Il Corriere della Sera)