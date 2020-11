Casalnuovo: 19enne ucciso a coltellate dopo una lite in strada (Foto d’archivio Ansa)

Casalnuovo: ragazzo di 19enne accoltellato dopo una lite

L’accoltellamento è avvenuto forse dopo una lite, poco prima delle 22 di martedì 3 novembre. Secondo una prima ricostruzione, basata anche sul racconto di alcuni testimoni, alcuni giovani in scooter hanno affrontato il ragazzo sarebbe stato affrontato e lo hanno prima picchiato e poi accoltellato diverse volte. Indagine affidata ai carabinieri.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire dinamica e movente di quanto accaduto a Casalnuovo intorno alle 22 in corso Vittorio Emanuele.

La vittima era su un’auto con un amico

La vittima, incensurato, era insieme a un amico 18enne a bordo di un’auto che è stata affiancata da un’altra vettura. Gli occupanti di questa hanno aggredito e accoltellato i ragazzi. Il 19enne è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto. Mentre il 18enne, pure ferito, è stato medicato e ha una prognosi di 15 giorni per la guarigione.

Il messaggio del sindaco

Il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, ha commentato così su Facebook: “Sono in contatto con le forze dell’ordine per un grave episodio di violenza verificatosi in Corso Umberto. Un giovane ragazzo ha perso la vita, una notizia davvero sconcertante che ci riempie di dolore. Le immagini della centrale di video sorveglianza del Comune sono già al vaglio degli inquirenti”. (Fonti: Agi e Facebook)