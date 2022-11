Casamicciola (Ischia), l’hotel Terme Manzi isolato: turisti e dipendenti bloccati in albergo senza elettricità

L’isola di Ischia è stata colpita da una violenta ondata di maltempo. Una frana ha causato danni e dispersi a Casamicciola dove un albergo, l’Hotel Terme Manzi, è completamente isolato. La corrente è saltata con alcune persone all’interno. Secondo quanto riferito dai carabinieri sono in corso le operazioni di soccorso.

Albergo isolato a Casamicciola Terme

Questa mattina, poco dopo le 5, una frana ha travolto alcune abitazioni nella zona di Casamicciola dove diverse persone risultano disperse. Si teme purtroppo per le loro vite. Alcune persone sono rimaste bloccate all’interno dell’Hotel Terme Manzi senza corrente elettrica. Le operazioni di ricerca sono rese molto difficili dal maltempo, le incessanti piogge non accennano a fermarsi e i Vigili del Fuoco con gli uomini della Protezione Civile sono a lavoro per trovare le persone disperse.

Frana a Casamicciola, almeno 100 persone isolate

La frana è venuta giù, alle primissime luci dell’alba, dal monte alle spalle della frazione dell’isola, così come avvenuto nel novembre del 2009, e ha trascinato massi e detriti che hanno causato il crollo di almeno 10 edifici. Sono circa 30 i nuclei familiari isolati, in totale 100 persone che devono essere ancora raggiunte e che sono senza acqua e luce. La strada che porta alle loro abitazioni è attualmente impraticabile per il fango. Proprio le avverse condizioni atmosferiche stanno rendendo ancora più complesse le operazioni di soccorso alla luce del mare forza 11 che sta rallentando l’arrivo di uomini e mezzi da Napoli e Pozzuoli: per questo il ministro della Difesa Crosetto ha annunciato l’apporto ai soccorsi anche delle forze armate.

