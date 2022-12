Casamicciola, trovato il corpo di Mariateresa, la dodicesima vittima. Ci sono voluti undici giorni per trovare l’ultimo corpo: al tragico appello mancava solo Mariateresa Arcamone, 31 anni, cameriera in un bar molto conosciuto di Forio.

La mattina andava prestissimo al lavoro e si ritiene perciò che all’ora in cui la colata di fango scesa dall’Epomeo ha travolto le case di via Celario fosse già sveglia e che forse si è accorta del pericolo allontanandosi da casa.

Nella tragedia del 26 novembre scorso sono morti anche i cognati Maurizio e Giovanna ed il nipotino Giovangiuseppe, di appena 21 giorni, che abitavano a poca distanza. Alle sue ricerche partecipava il fidanzato Salvatore, fratello di Giovanna, che era tornato ad Ischia dalla nave su cui lavorava; qualche giorno prima i soccorritori avevano trovato la macchina di Mariateresa, spinta dalla forza del fiume di fango sul tetto della sua casa.

“Non sono praticante, ma non so quale Santo mi ha spinto ad infilarmi in quell’insenatura, pochi centimetri dividevano il soffitto da un mare di fango, ho spostato un legno e poi con la torcia ho illuminato qualcosa di morbido, ho chiamato subito i vigili e le persone che erano in zona… eri tu”.

Il post commovente del volontario che ha trovato Mariateresa

Sono le parole di Eugenio Di Meglio, il giovane soccorritore volontario che ha trovato la salma di – manca ancora l’ufficialità, ma è pressoché certo – Mariateresa Arcamone, l’ultima dispersa dell’alluvione di Ischia.

“Le lacrime e l’abbraccio con tuo papà, quelle parole che mi ha detto non le dimenticherò mai più. La mia missione è compiuta, ora posso riposare”, conclude il suo post su Facebook Di Meglio, geologo ischitano da anni impegnato con le squadre dei volontari dell’isola e che da sabato scorso scava insieme a quelli arrivati da tutta Italia a Casamicciola. Parole affidate ai social, le sue, che hanno suscitato un’onda di commozione e anche di gratitudine.