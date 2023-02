Un Casamonica mangia, non paga e minaccia i gestori di una zona di Roma dicendo loro: “Vi brucio il locale”. Accade alla Romanina da diversi giorni. E, malgrado le segnalazioni alle forze dell’ordine, questo uomo che millanta l’appartenenza con il clan che domina questa zona della città ormai da anni, continua a mangiare a sbafo senza che nessuno lo fermi.

Casamonica mangia e non paga. Se ne va minacciando i gestore: “Brucio tutto”

L’uomo va in bar e ristoranti del quartiere. Mangia e beve a sazietà. Poi, al momento di saldare il conto si rifiuta di pagare minacciando di dar fuoco ai locali. E se ne va come se nulla fosse. Chi abita in zona è preoccupato. Anche perché al momento, nessuno ha avuto modo di opporsi nè trovare riscontro alle denunce presentate. Fino ad ora infatti, l’uomo non è stato colto in flagranza.

Cosa altro temono i commercianti

Più di un commerciante ha lamentato anche un altro problema. Questi blitz avvengono in orario da lavoro. I normali clienti si lamentano quibdi di pagare quello che hanno consumato a differenza dell’altro “cliente” che non paga. Altri poi, pur di non vedere più questo soggetto, scappano via e non tornano più nel bar, nella pizzeria o nel ristorante dove è avvenuto l’episodio. E così il gestore si trova a dover fare i conti con un ulteriore danno economico.

