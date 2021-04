Blitz dice

Michela Murgia: “Mi spaventa il linguaggio di guerra del generale Figliuolo, mi spaventa un Commissario in divisa, non ho mai subito il fascino della divisa”. Il fascino della divisa? La Murgia mescola in insalatona emotivo-politica-estetica la sua avversione ai militari, sempre e comunque, senza se e senza ma. Militare è per la Murgia cattivo segno, […]