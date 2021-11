Casarano (Lecce), va in campagna e scopre il cadavere di una donna mummificato

Il cadavere mummificato di una donna è stato trovato in un terreno di Casarano, in provincia di Lecce. A trovare il cadavere, nella mattina di oggi, venerdì 19 novembre, il proprietario del terreno.

Il terreno, raccontano i giornali locali, è in via Comunale Formica, un’area di campagna.

La donna, probabilmente straniera, sarebbe morta sei mesi fa

La donna, di mezza età e probabilmente straniera, secondo un primo esame sarebbe morta da sei mesi. La donna inoltre è nuda.

Il cadavere non presenterebbe segni di violenza. Anche se per ora parliamo solo di prime ipotesi e prime ricostruzioni.

In queste ore sul luogo del ritrovamento del cadavere sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, della sezione operativa della compagnia e del nucleo investigativo di Lecce. La salma è stata trasportata presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” per l’autopsia, che sarà affidata al medico legale Alberto Tortorella.

Tanti dubbi

Restano ancora mille dubbi. Come ci è arrivato lì il cadavere? Chi è la donna? Come e perché è morta? Chi ha portato il cadavere in quel terreno se la donna non è morta lì? Tutte domande che per ora restano senza risposta. Ora non resta che aspettare l’autopsia per cercare di rispondere a qualcuna di queste domande.