Casarano, uomo ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco in pieno giorno

Un uomo è stato ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco in pieno giorno nel centro di Casarano, in provincia di Lecce. Tutto è avvenuto intorno alle 12 in piazza Petracca. I sicari avrebbero sparato i colpi da un’auto scura di grossa cilindrata mentre l’uomo si trovava in strada. La vittima, secondo le prime informazioni, è Antonio Amin Afendi, 31 anni. Il 31enne il 25 ottobre del 2019 sopravvisse a un sanguinoso agguato in stile mafioso.