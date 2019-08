LECCO – A causa delle nuove forti piogge si sono verificati smottamenti e l’esondazione di un torrente a Casargo, in provincia di Lecco. Si tratta di una nuova emergenza a causa maltempo in Valsassina e in Valvarrone, zone montane della provincia, sotto pressione ormai da mesi per esondazioni e frane. A Casargo sono state fatte intervenire quattro unità di pronto intervento sanitario supportate da due elisoccorsi. Sul posto sono state inviate anche diversi unità dei Vigili del fuoco in particolare per l’esondazione di un torrente e smottamenti e per verificare la situazione per gli abitanti.

La strada provinciale 67 è stata chiusa al transito a seguito delle esondazioni avvenute ieri sera. Diverse auto in sosta, non è dato ancora sapere quante, sono state investite da colate di fango che hanno invaso diverse zone del paese e in particolare la frazione di Codesino.

Sono circa 200 le persone sfollate dalle proprie abitazioni. Gli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell’istituto alberghiero. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con 8 squadre impegnati tutta la notte per cercare di ridurre i disagi e mettere in sicurezza il paese. Presenti anche i sanitari del 118, il Soccorso alpino e i carabinieri. (fonte ANSA – AGI)