ROMA – 'Braccialetto elettronico' per i bambini che vogliono entrare e prendere parte all'attività dell' oratorio di Casatenovo nel Lecchese: è la novità tecnologica, all'insegna della sicurezza spiega don Andrea Perego, che sarà introdotta per l'estate e ora è in via sperimentale. Consentirà ai genitori – pur senza geolocalizzazione – di sapere dove si trova il proprio figlio. Dell'iniziativa, che ha provocato un po' di stupore e qualche polemica, parla nelle pagine locali del Corriere della Sera.

Ovviamente nulla ricorda lo strumento usato dai detenuti: è un oggetto in stoffa, colorato, che servirà per gli ingressi, le uscite, le iscrizioni, le operazioni di segreteria e così via. Si chiama ‘Sansone 2.0’, è una novità assoluta per la provincia lariana ma il braccialetto è già stato usato l’anno scorso in altre parrocchie della Diocesi di Milano e in Lombardia.

“Scordiamoci la polemica relativa ai dipendenti di Amazon. Qui i ragazzi vengono per divertirsi, non certo per lavorare – dichiara don Perego, vicario della pastorale giovanile di Casatenovo -. Nessun controllo eccessivo, ma solo una maggiore sicurezza per le famiglie e i bambini”.