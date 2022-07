Cascina (Pisa), riscontrato un caso di febbre Dengue: virus contratto in un paese tropicale

Un caso di febbre Dengue è stato riscontrato nel comune di Cascina (Pisa) nella frazione di San Lorenzo a Pagnatico.

L’ordinanza del sindaco

Il sindaco Michelangelo Betti ha firmato un’ordinanza urgente per l’esecuzione di interventi di disinfestazione. Il provvedimento si è reso necessario dopo la comunicazione da parte dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Il soggetto, che ha soggiornato in un’abitazione ubicata nella frazione cascinese, avrebbe contratto il virus in un paese tropicale. “Abbiamo risposto subito alla segnalazione dell’autorità sanitaria – sottolinea il primo cittadino – attivando il nostro ufficio ambiente e la polizia municipale per far partire e coordinare l’intervento di disinfestazione, che oltre alla giornata di venerdì prosegue anche nella giornata di sabato. È importante il tempo nella risposta e in questo caso i nostri uffici hanno agito con estrema prontezza. La grande mobilità rispetto al passato favorisce il crearsi di questo tipo di situazioni”.

Cosa fare durante la disinfestazione

In base alle indicazioni impartite dalla Regione Toscana è stata disposta l’effettuazione di interventi di disinfestazione, a carico della pubblica amministrazione, in un’area con raggio di 200 metri a partire dal luogo di dimora della persona infetta. Durante queste operazioni il sindaco ricorda, in una nota, alla cittadinanza di tenere porte e finestre chiuse, proteggere gli animali e di raccogliere frutta e verdura degli orti prima dell’inizio del trattamento.