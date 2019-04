ROMA – Sporcizia, farmaci scaduti e stanze sovraffollate. Queste le condizioni delle case di riposo perquisite dai carabinieri del Nas tra le province di Modena, Trapani e Messina in occasione delle festività della Pasqua. L’operazione ha portato alla sospensione dell’attività per una delle strutture, al sequestro di centinaia di confezioni di farmaci per un valore di 600mila euro circa e tre persone indagate.

I carabinieri hanno riscontrato in una struttura in provincia di Modena diverse irregolarità igienico sanitarie, oltre alla presenza di un numero di ospiti superiore alla capienza massima autorizzata, mancato rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro ed insufficiente preparazione professionale del personale nei confronti degli anziani non autosufficienti.

In un’altra struttura nel modenese, i carabinieri hanno trovato all’interno degli armadi contenenti i farmaci, sono stati rinvenuti e sequestrati numerosi medicinali scaduti e altamente nocivi per la salute degli anziani ricoverati.

I controlli hanno preso di mira anche alcune strutture in Sicilia. In una casa di riposo in provincia di Trapani, tra i farmaci utilizzati per gli anziani sono stati rinvenuti anche medicinali ad azione stupefacente non annotati sul relativo registro. Mentre il responsabile di una casa di cura in provincia di Messina è stato segnalato alle autorità competenti per carenze igienico strutturali e per la mancata attuazione del piano di autocontrollo alimentare, obbligatorio per legge.