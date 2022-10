Il brigadiere è stato bloccato la mattina di oggi, venerdì 28 ottobre, dall’irruzione dei reparti speciali. L’uomo, dopo aver sparato al comandante, il luogotenente Doiano Furceri, era asserragliato nella caserma di Asso in provincia di Como dal pomeriggio di ieri.

Arrestato il brigadiere asserragliato nella caserma

La procura di Como gli contesta l’omicidio e il tentato omicidio di un militare del Gis. Quest’ultimo è stato ferito a un ginocchio in modo lieve da un colpo di pistola esploso negli attimi concitati dell’irruzione. Il brigadiere è stato preso in consegna dai colleghi dopo l’irruzione dei reparti speciali: già nelle prossime ore verrà interrogato per cercare di far luce sui motivi della tragedia.

Era rientrato in in servizio da alcuni giorni

Il brigadiere è sposato e padre di tre figli. Era stato ricoverato presso il reparto di psichiatria dell‘Ospedale di San Fermo della Battaglia. Dopo essere stato dimesso e posto in convalescenza per diversi mesi perché affetto da problemi di disagio psicologico, era stato giudicato idoneo al servizio da una Commissione Medico Ospedaliera. Per questa ragione era rientrato in servizio da alcuni giorni e attualmente era in ferie.

