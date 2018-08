CASERTA – Avrebbe abusato di una bambina di appena 8 anni mentre giocava a biliardino in oratorio. Con questa accusa un pensionato di 67 anni è stato arrestato in via cautelare dai carabinieri e posto ai domiciliari, su ordine del gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata ai danni della piccola di 8 anni.

Secondo quanto riportato da vari media, si tratterebbe di un singolo episodio avvenuto il giorno di ferragosto nell’oratorio della parrocchia di Santa Maria Assunta a Recale, in provincia di Caserta.

L’abuso sarebbe stato ripreso dalle telecamere: l’indagato avrebbe costretto la piccola a palpeggiamenti nelle parti intime, mentre questa giocava spensierata con un’amichetta. Determinanti sono state anche la denuncia della madre e le testimonianze di alcune persone.