CASERTA – Scambi di coppia, prostituzione e prestazioni sessuali. A raccontare ciò che succedeva all’interno del night club Alife Elisir, a Caserta, alla vigilia della sentenza del processo che vede imputati alcuni di quelli che a suo tempo furono indagati dopo la chiusura del locale, è Anna Maria.

“Le persone arrivavano alle dieci e poi iniziavano a scegliere con chi intrattenersi – dichiara Anna Maria a Internapoli.it -. Si poteva scegliere una persona di qualsiasi sesso. Poi si recavano in alcune stanze sprovviste di cancellate e cominciavano a fare sesso con gruppi che comprendevano dalle cinque alle dieci persone. Era Giuseppe Fallarino, detto Pino, che organizzava il tutto. Era lui che spostava me e a altre entraineuse da un luogo all’altro. Dopo queste prestazioni facevo un secondo turno di spogliarello e ulteriori prestazioni sessuali dello stesso tipo”.

Tra i vari racconti inseriti nel verbale dell’ordinanza spicca quello di una delle ragazze che si prostituivano: una fila lunghissima di uomini che, come se si trovassero alle Poste, bigliettino in mano, attendevano il proprio turno per consumare un rapporto sessuale con queste ragazze.