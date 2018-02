CASERTA – Accoltellata in pieno volto da uno studente durante una lezione. Franca Di Blasio, docente di italiano dell’istituto superiore Majorana-Bachele, racconta cosa è accaduto nell’aula quando il suo studente di 16 anni l’ha colpita. La professoressa ha tentato di interrogare il giovane, ma quando si è rifiutato gli ha messo una nota. Poi la reazione violenta: il ragazzo ha tirato fuori il coltello e l’ha colpita. “Forse abbiamo fallito”, dice la docente di Santa Maria a Vico, vicino Caserta, mentre è ricoverata in ospedale.

E’ rammaricata e dispiaciuta la prof Franca, nel suo letto di ospedale, mentre racconta ai carabinieri cosa è accaduto. La docente ha raccontato la sua versione dei fatti, che sostanzialmente combacia con quella fornita dal 17enne, ovvero che tutto sarebbe nato da un’interrogazione che il ragazzo ha rifiutato di sostenere lamentando mal di testa:

“E’ da giorni che diceva di essere preoccupato per le condizioni di salute della nonna, ma non aveva mai dato segni di instabilità; gli ho anche detto che andava bene, che non l’avrei interrogato, poi gli ho dovuto mettere una nota e a quel punto lui si è arrabbiato; ma non avrei mai immaginato quello che poi ha fatto. Sono davvero dispiaciuta, forse abbiamo fallito”.