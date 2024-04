Un 43enne di origine nordafricana è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Caserta per violenza sessuale ai danni di una donna. L’episodio è avvenuto in un’area periferica del capoluogo all’interno di un edificio abbandonato, dove sia l’uomo che la vittima erano soliti ripararsi in quanto senza fissa dimora.

I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Caserta erano impegnati in un servizio di perlustrazione quando sono stati fermati da una persona che aveva udito le grida di una donna provenire da un rudere, così sono intervenuti e hanno sorpreso il 43enne mentre abusava di una donna, trovata con gli abiti strappati.

L’uomo è stato bloccato e portato in Questura, dove si è scagliato contro gli agenti, che sono stati costretti ad applicargli le fasce di contenimento per fermarlo definitivamente. Il 43enne è stato poi condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere mentre la donna è finita in ospedale per essere curata e assistita.