AOSTA – La procura di Aosta ha chiesto il fallimento del Casinò di Saint-Vincent. L’istanza è motivata – secondo la magistratura – dalla grave insolvenza, dalla situazione debitoria, dalle linee di credito sostanzialmente chiuse e quindi da una crisi irreversibile.

L’istanza di concordato avanzata nei giorni scorsi dal neo amministratore unico, Filippo Rolando, impedisce al momento al tribunale di pronunciarsi sull’istanza di fallimento ma non il deposito della stessa richiesta da parte della procura.

L’istanza è stata depositata dal pm Luca Ceccanti, all’esito degli accertamenti della guardia di finanza, scattati dopo la relazione sulla situazione finanziaria della casa da gioco depositata dal cda dimissionario alla fine di ottobre. Solo nei giorni scorsi l’attuale amministratore unico, Filippo Rolando, aveva depositato la richiesta di concordato preventivo in bianco per uscire dalla crisi finanziaria della società.

“E’ stato un fulmine a ciel sereno. Spiace che sia arrivato adesso che le cose stavano cominciando ad andare bene, le interlocuzioni con le banche procedevano bene per uscire da questa situazione di crisi. Anche oggi avevamo ricevuto risposte positive”. Così l’assessore regionale alle finanze della Regione Valle d’Aosta, Stefano Aggravi, commenta la richiesta di fallimento per il casinò avanzata dalla procura di Aosta. “E’ un elemento che non ci voleva – aggiunge – per l’immagine della casa da gioco e per il processo che stavamo portando avanti. Ora bisogna capire cosa dirà domani il giudice fallimentare a cui abbiamo inoltrato la richiesta di concordato preventivo. Siamo preoccupati”.