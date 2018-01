ROMA – E’ stato condannato a 2 anni in appello, Ignazio Marino, per la vicenda degli scontrini, costatagli il posto in Campidoglio. In primo grado era stato assolto. L’ex sindaco di Roma è accusato di peculato e falso.

Nel mirino degli inquirenti sono finite 54 cene private che l’ex primo cittadino avrebbe saldato tra il 2013 e il 2015 con la carta di credito del Campidoglio, riportandole nei giustificativi di spesa come incontri istituzionali.

Secondo l’accusa, invece, Marino sarebbe andato a cena con amici e parenti, comprese la moglie e la madre, spendendo circa 12mila e 700 euro. Dopo l’assoluzione in primo grado, il pg è ricorso in appello ottenendo la condanna a 2 anni di reclusione.

“Mai nella mia vita e nelle mie funzioni ho utilizzato denaro pubblico per motivi personali”, aveva detto Marino nel corso della scorsa udienza. Circostanza ribadita anche oggi di fronte ai giudici.

Nell’arringa finale, il suo difensore l’avvocato Enzo Musco, ha sostenuto: “Si ha l’impressione, leggendo l’atto di appello, che la procura consideri il sindaco della Capitale d’Italia, una sorta di burocrate che lavora a tempo per cene. Marino è riuscito a far guadagnare alla Capitale somme ben superiori alle modeste spese di rappresentanza sostenute”.

Marino ha lasciato la corte d’Appello di Roma senza rilasciare dichiarazioni. Nei suoi confronti il procuratore generale Vincenzo Saveriano aveva sollecitato una condanna a due anni e mezzo. I giudici della III corte d’Appello hanno confermato l’assoluzione dall’accusa di truffa per le consulenze della Onlus Imagine.