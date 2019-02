COSENZA – Da domenica sera si erano perse le sue tracce. Oggi, giovedì 7 febbraio, Salvatore Opipari è stato ritrovato morto. Salvatore, 85 anni, viveva a Doria, una frazione di Cassano allo Ionio, in provincia di Cosenza. L’anziano si era allontanato a bordo della sua auto, una Panda Van di colore bianco, che è stata rinvenuta in un canale, in contrada Tre Ponti, nascosta tra la vegetazione.

Domenica 3 febbraio, probabilmente intorno alle 20:40, è uscito con la sua auto e non è più rientrato a casa. Salvatore, riporta la sua scheda sul sito di Chi l’ha visto?, stava attraversando un momento di fragilità. Aveva con sé i documenti, ma non i farmaci di cui aveva bisogno per la sua terapia quotidiana.

L’ultimo contatto telefonico l’ha avuto con sua figlia intorno alle 20:50 di domenica 3 febbraio, ma Salvatore non le ha detto con esattezza dove si trovasse. La comunicazione si è interrotta poco dopo e il suo cellulare, da quel momento, risultava irraggiungibile.

Gli inquirenti pensano che sia finito fuori strada per un incidente. La salma è stata già restituita ai familiari.