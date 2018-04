VARESE – Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dall’esplosione di una bombola di ossigeno ad altra pressione posta all’interno del carrello di un aereo da esposizione, mentre era impegnato, a terra, in un intervento di manutenzione.

E’ quanto avvenuto oggi all’interno di un piccolo aeroporto privato in un’azienda agricola a Cassano Magnago (Varese).

L’uomo, soccorso dal 118, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Varese, è ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata. Ferito lievemente un 59enne che era con lui. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri.