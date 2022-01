Cassano Magnano, sbanda con l’auto e vola nel cortile: 21enne in gravi condizioni (foto d’archivio Ansa)

Sbanda con la sua auto, va fuoristrada e crolla nel cortile di una abitazione. Un ragazzo di 21 anni è ora ricoverato in gravi condizioni. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di ieri, venerdì 29 gennaio, in via Boscaccio a Cassano Magnago, Varese.

La prima ricostruzione dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni il 21enne ha perso il controllo della propria auto ed è poi finito fuoristrada. La macchina poi, dopo aver urtato la recinzione di una casa è caduta nel cortile.

“Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo dell’incidente – racconta il Giorno – davanti agli occhi si sono trovati la macchina accartocciata, dopo il violento impatto; e all’interno, incastrato nelle lamiere, il giovane. Le operazioni per estrarlo dall’abitacolo sono state complesse e hanno richiesto il ricorso a cesoie e divaricatori”.

Le condizioni del 21enne

Ora il 21enne è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi.

“Liberato dalle lamiere – si legge sempre sul Giorno – il giovane è stato affidato al personale dell’Areu e trasportato all’ospedale. Le condizioni erano gravi, presentava un trauma cranico e diverse fratture, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione neurochirurgica. Sarà la Polizia locale di Cassano Magnago a ricostruire la dinamica dell’incidente, anche per attribuirne la responsabilità”.