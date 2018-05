ROMA – La Corte di Cassazione ha emesso il suo verdetto definitivo ribadendo quello degli altri due gradi di giudizio: non può essere perseguito un calciatore anche quando procura danni permanenti all’avversario se è intervenuto, magari maldestramente, con un normale fallo di gioco. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Deluso il ricorrente, un calciatore dilettante che, durante una partita di calcio amichevole, subì una entrataccia, una scivolata da dietro sulle gambe. Dovrà pagare lui stesso le spese processuali.

Il contesto amichevole, soprattutto il fatto che il fallo gli ha procurato lesioni con esiti invalidanti di natura permanente, l’avevano convinto a fare causa in vista di un risarcimento danni. Causa persa e risarcimento negato. Qualcuno potrebbe opinare che senza la Var, l’assistenza arbitrale video, magari… I giudici invece non hanno fatto altro che confermare i principi di diritto vigenti in materia.