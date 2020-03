ROMA – Il padre che non rispetta le visite stabilite al figlio non può essere condannato a pagare delle sanzioni. Lo ha sancito la Cassazione, annullando un decreto emesso dalla Corte d’appello de L’Aquila, con cui era stato stabilito che un padre separato versasse alla mamma di suo figlio 100 euro per ogni inadempimento all’obbligo di incontrare il bambino.

Nella sentenza depositata oggi dalla prima sezione civile della Corte, si ricorda in particolare che “il diritto-dovere di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato” è “esercitabile dal genitore titolare che voglia o debba svolgere il proprio ruolo concorrendo con l’altro ai compiti di assistenza, cura ed educazione alla prole”.

Il “dovere” di frequentazione e visita al bambino “è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto – spiegano ancora i giudici del ‘Palazzaccio’ – e deve, come tale, essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato”: ogni “diversa lettura del dovere di visita che volesse affermarne la natura di vero e proprio obbligo, coericibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio minore, urterebbe con la qualificazione adottata e con la stessa finalità di quel dovere, strumento di realizzazione dell’interesse superiore del minore, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza”. (fonte AGI)