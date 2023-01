Hanno colpito a sassate un cassiere di un minimarket a Roma, in zona Anagnina, per rapinarlo. Per questo due giovani studenti romani di 14 e 15 anni sono stati fermati dai carabinieri.

Cassiere aggredito a sassate a Roma

Il 10 gennaio scorso i due, secondo gli investigatori, sarebbero entrati nel market e approfittando di un momento di distrazione del cassiere hanno rapinato l’incasso dopo avere preso l’uomo a sassate. I due si sono poi dati alla fuga mentre l’uomo è finito in ospedale per le gravi lesioni riportate nell’aggressione. I carabinieri hanno ricostruito le modalità della rapina grazie ai filmati delle varie telecamere di videosorveglianza. E così hanno accertato che i due ragazzini avevano utilizzato come mezzo di arrivo e di fuga un autobus di linea, tra quelli in transito nelle fermate della zona.

Fermati il giorno dopo

Gli stessi militari hanno individuato i minori due giorni dopo sempre a bordo di un autobus. La coppia era in possesso di alcuni quantitativi di hashish e di 160 euro in contanti, sequestrati assieme agli indumenti indossati durante la rapina, su cui sono state rinvenute delle tracce biologiche da analizzare. La procura presso il Tribunale per i Minorenni di Roma ha richiesto ed ottenuto la convalida del fermo per i due indagati che sono stati sottoposti alla misura del collocamento in comunità.

