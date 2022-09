Cassino, trovato cadavere di una ragazza sulla superstrada: è caccia a chi l’ha investita

Il cadavere di una ragazza è stato ritrovato all’alba, sulla superstrada vicino a Cassino, in provincia di Frosinone. A far scattare l’allarme, e a chiamare le forze dell’ordine per segnalare la presenza di un corpo per la strada, sono stati diversi automobilisti in transito nelle prime ore del mattino.

Cassino, investita e uccisa sulla superstrada. E’ caccia all’investitore

Il cadavere ritrovato sulla superstrada nei pressi di Cassino, è quello di una donna sui 20 anni, di origine europea secondo le prime informazioni diffuse dai soccorritori, che si trovava all’altezza dell’uscita di San Pasquale. Sul posto sono intervenuti subito dopo le segnalazioni, i carabinieri ed il magistrato della procura di Cassino, che stanno indagando sull’accaduto.

Le indagini

Da una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, sembrerebbe che la vittima si sia allontanata dal pronto soccorso dove era in stato confusionale. Una volta raggiunta la strada a scorrimento veloce è stata investita. Al momento si cerca di ricostruire l’accaduto e di rintracciare l’investitore che si è allontanato dal luogo dell’incidente. La donna non aveva con sé alcun documento utile per essere identificata, per cui al momento la sua identità resta ignota.