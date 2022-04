Cassolnovo (Pavia): ladro resta incastrato per ore nella porta dell’officina, un passante chiama soccorsi. Liberato e poi arrestato (Foto archivio Ansa)

Colpo mancato per uno sfortunato ladro a Cassolnovo, in provincia di Pavia. Il malvivente si era intrufolato in una officina meccanica, ma dopo averla svaligiata è rimasto incastrato nella porta d’ingresso. Solo dopo ore è riuscito a richiamare l’attenzione di un passante.

E’ accaduto la scorsa notte: il giovane, un 27enne con precedenti di origini polacche, aveva bloccato la porta d’ingresso con un martinetto, per tenerla aperta mentre accantonava il suo bottino. Al momento della fuga però il martinetto si è sganciato, proprio mentre la attraversava, e l’uomo è rimasto incastrato tra la porta e il montante.

Cassolnovo, il ladro incastrato per tutta la notte

Per tutta la notte l’uomo è rimasto intrappolato e solo all’alba le sue grida hanno richiamato l’attenzione di un passante che ha chiamato 112 e vigili del fuoco.

Dopo essere stato liberato è stato portato all’ospedale di Pavia per le cure mediche. Quindi è stato arrestato e il suo arresto convalidato, con obbligo di dimora nella sua abitazione a Vigevano.