ROMA – Sono 29 i cassonetti bruciati in appena 3 giorni a Roma e per il sindaco Virginia Raggi si tratta di una situazione inaccettabile.

A denunciare la vicenda su Facebook è la Raggi, che in un post scrive: “Negli ultimi tre giorni alcuni delinquenti ne hanno dati alle fiamme 29”.

E prosegue: “Sono stati distrutti o danneggiati nel quartiere Tuscolano e sul litorale di Roma, ad Ostia. Il danno, in totale, è di 22mila euro”.

In particolare, 10 cassonetti sono stati incendiati tra via Monte del Grano, via Tuscolana, via dei Furi e via Sestio Calvino.

La Raggi aggiunge: “Gli altri incendi sono stati appiccati nelle zone del Quadraro e Don Bosco. A Ostia, invece, 2 contenitori in via Cardinal Ginnasi”.

Gli ultimi episodi raccontati dal sindaco si aggiungono ad altri roghi che dal 2018 ad oggi hanno distrutto oltre mille cassonetti.

“Tutto ciò è inaccettabile. Un vero e proprio schiaffo alla nostra comunità e a tutti noi cittadini”, tuona la Raggi.

Da inizio 2020, in totale sono stati distrutti 154 cassonetti. Nel 2019, invece, quelli bruciati sono stati 460, contro i 500 distrutti o danneggiati nel 2018.

In una nota, l’Ama parla di “atti gravi anche per l’impatto negativo sull’ambiente e sulla salute delle persone”.

La società municipalizzata presenterà una denuncia contro ignoti alle autorità competenti.

Inoltre, squadre specializzate interverranno per sostituire i cassonetti bruciati.

Dato che si tratta di “rifiuti combusti”, saranno necessari particolari accorgimenti per la rimozione.

Da inizio anno sono stati già rimossi oltre 40mila chilogrammi di rifiuti di questo tipo. (Fonte: AGI)