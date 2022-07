Un giovane di 23 anni è stato ucciso poco prima della mezzanotte di ieri, venerdì 15 luglio, a Castel del Rio, in provincia di Bologna, sull’Appennino imolese. La tragedia sarebbe avvenuta dopo una lite in strada forse nata per motivi banali. La vittima è stata accoltellata ad un fianco nei pressi di un parco giochi in via Giovannini.

Accoltellato e ucciso dopo una lite a Castel del Rio: fermato un 17enne

Per l’omicidio è stato rintracciato un sospettato. Si tratta di un minorenne, 17enne, residente in un paese vicino. Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Bologna, guidata dalla procuratrice Silvia Marzocchi. Al momento si stanno valutando provvedimenti nei confronti del 17enne. L’autopsia è fissata per martedì. A quanto pare all’episodio avrebbero assistito anche altri giovani ma i sospetti si sarebbero concentrati fin da subito su di uno. La situazione è ancora al vaglio.