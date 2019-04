ROMA – E’ stato sorpreso all’interno del bosco mentre trasportava cinque cinghiali appena abbattuti e, all’alt dei carabinieri Forestale, ha cercato di fuggire e di investire i militari che lo hanno bloccato. L’uomo, un pensionato residente a Fiumicino, è stato denunciato per violenza a pubblico ufficiale e caccia illegale in area protetta.

E’ accaduto nel corso di un servizio notturno mirato al contrasto del bracconaggio a Castel di Guido, all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano. I carabinieri della Stazione Forestale di Ostia hanno sequestrato il veicolo dell’uomo e gli animali abbattuti che trasportava. Durante diverse perquisizioni, effettuate anche con l’ausilio dei carabinieri delle stazioni di Fregene e di Fiumicino sono stati sequestrati tre fucili, materiale vario per la caccia, tra cui luci artigianali adattate per utilizzo su armi e varie parti di selvaggina. Nella stessa operazione è stato anche denunciato per caccia in area protetta un pensionato residente a Cerveteri. (fonte ANSA)