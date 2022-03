Castel Gandolfo, bimbo di due anni scappa dal residence, lo trovano e dice: “Sono Batman”

Scappa di casa, lo trovano e si presenta: “Sono Batman”. Protagonista della vicenda un bambino di due anni. Ma andiamo con ordine.

La scomparsa

Tutto è avvenuto a Castel Gandolfo nella notte tra martedì e mercoledì. Il bambino, in pigiama e senza scarpe. è uscito dal residence dove era in vacanza con i suoi genitori, ha percorso di notte un tratto di strada anche insidioso, più o meno due chilometri, e poi è finito in un giardino di una villetta a giocare con un cane. Una vera e propria avventura da super eroe ad appena due anni tanto che quando i carabinieri lo hanno ritrovato ha esclamato: “Sono Batman”.

Il ritrovamento

A dare l’allarme il proprietario della villetta svegliato dai rumori in giardino. Quando si è affacciato dalla finestra l’uomo deve esser rimasto non poco sorpreso. Uscito ha trovato il piccolo col suo cane. Ha così allertato i carabinieri. Arrivati i militari il piccolo si è presentato come si deve. “Sono Batman” le sue parole agli agenti. Agente che devono essersi guardati stupiti l’un l’altro. Poi il piccolo ha anche chiesto del cioccolato. Solo dopo ha condotto i carabinieri nel residence dove si trovavano i genitori.