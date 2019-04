Castel San Pietro (Bologna): perde il controllo dell’auto, si ribalta e muore

ROMA – Perde il controllo della macchina, si ribalta e finisce in un campo di grano. Un ragazzo di 26 anni è morto nella notte a seguito di un incidente avvenuto fra Toscanella e Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna.

A nulla è servito, come raccontano i giornali locali, il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’auto medica, al loro arrivo, purtroppo per il giovane non c’era più nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, il ventiseienne residente a Castel San Pietro, a bordo della sua Ford Ka di colore bianco, stava percorrendo la via Emilia in direzione Bologna quando, all’improvviso, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua macchina.

All’origine dell’incidente, secondo le prime ricostruzioni, ci potrebbe essere stato un malore o un colpo di sonno.

Fonte: Il Resto del Carlino.